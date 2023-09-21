Главы Турции и Азербайджана обсудили завершение операции в Карабахе

Опубликовано: 11:18, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Лидеры Турции и Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Карабаха, в частности, успешное завершение проведенной ВС Азербайджана контртеррористической операцией.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили завершение антитеррористических мероприятий в Карабахе.

«В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, <...> разоружении незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана»

– пресс-служба президента Азербайджана

Разговор состоялся 20 сентября по инициативе турецкой стороны.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.