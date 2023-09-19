МИД Турции: контртеррористическая операция Азербайджана в Карабахе была вынужденной мерой

Опубликовано: 19:44, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан был вынужден начать контртеррористическую операцию в Карабахе. Об этом заявляет МИД Турции.

Турецкое внешнеполитическое ведомство заявило о том, что Азербайджан вынужденно принял меры в Карабахе, начав контртеррористическую операцию.

"Сегодня, 19 сентября, азербайджанская армия начала антитеррористическую операцию, направленную исключительно против военных элементов. Не последовало решений в ответ на законные и обоснованные опасения, которые Азербайджан постоянно выражал в течение почти трех лет после окончания второй карабахской войны. Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории"

– МИД Азербайджана

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.