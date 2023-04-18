Глава Минобороны Азербайджана отправился в Казахстан

С официальным визитом в Казахстан отправился сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
Министр прибудет в Астану по приглашению своего коллеги из Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.
"На встрече, которая состоится в рамках визита, планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях",
– говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Также Гасанов и Жаксылыков коснутся на встрече других вопросов из сферы взаимного интереса Азербайджана и Казахстана.
Напомним, 10 апреля в Астане состоялись переговоры лидеров двух стран Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева. Планируется нарастить двусторонний товарооборот и всесторонне развивать отношения.