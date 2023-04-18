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Глава Минобороны Азербайджана отправился в Казахстан

Глава Минобороны Азербайджана отправился в Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Минобороны Азербайджана посетит Казахстан с официальным визитом. На встрече с главой Минобороны Казахстана будет обсуждаться двухстороннее сотрудничество.

С официальным визитом в Казахстан отправился сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр прибудет в Астану по приглашению своего коллеги из Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.

"На встрече, которая состоится в рамках визита, планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях",

– говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Также Гасанов и Жаксылыков коснутся на встрече других вопросов из сферы взаимного интереса Азербайджана и Казахстана.

Напомним, 10 апреля в Астане состоялись переговоры лидеров двух стран Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева. Планируется нарастить двусторонний товарооборот и всесторонне развивать отношения.

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