Глава Минобороны Азербайджана отправился в Казахстан

Опубликовано: 14:14, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Минобороны Азербайджана посетит Казахстан с официальным визитом. На встрече с главой Минобороны Казахстана будет обсуждаться двухстороннее сотрудничество.

С официальным визитом в Казахстан отправился сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр прибудет в Астану по приглашению своего коллеги из Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.

"На встрече, которая состоится в рамках визита, планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной областях",

– говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Также Гасанов и Жаксылыков коснутся на встрече других вопросов из сферы взаимного интереса Азербайджана и Казахстана.

Напомним, 10 апреля в Астане состоялись переговоры лидеров двух стран Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева. Планируется нарастить двусторонний товарооборот и всесторонне развивать отношения.