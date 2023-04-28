Опубликовано: 11:02, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Турции

Мевлют Чавушоглу назвал самые тяжелые моменты в своей карьере главы МИД. По его словам, это инцидент с российским истребителем Су-24 и убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу рассказал об инциденте с российским истребителем Су-24 и убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова, назвав их самыми тяжелыми моментами в своей карьере во внешнеполитическом ведомстве.

Он напомнил, что первым, кому он позвонил после того, как стал министром, был Сергей Лавров, это произошло сразу после истории со сбитым самолетом. По его словам, тогда в отношениях России и Турции наступил очень серьезный кризис.

"Потребовалось восемь месяцев, чтобы восстановить отношения. Одно из событий, которое меня больше всего расстроило, - это когда я получил известие о смерти российского посла Карлова как раз в тот момент, когда мы собирались приземлиться в Москве"

- Мевлют Чавушоглу

Руководитель МИД Турции отметил, что узнал о нападении на российского посла в самолете, который направлялся в Москве, хотя не сразу понял о каком нападении идет речь. По его словам, он представить не мог, что в Карлова выстрелят из пистолета.

Он добавил, что во время встречи в Москве Лавров был опечален известием, но знал, что у Анкары не было никаких намерений. Потом, заключил Чавушоглу, стало известно, что к убийству посла причастна запрещенная в Турции организация Фетхуллаха Гюлена (FETO).