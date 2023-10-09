Глава МИД Турции и Госдепа США обсудили ситуацию в Израиле

Глава внешнеполитического ведомства Турции и глава Госдепартамента США обсудили ситуацию вокруг очередного витка палестино-израильского конфликта.
Представитель американской стороны поставил акцент продолжении активного участия властей Турции в деле ослабления напряженности в зоне конфликта
«Госсекретарь призвал Турцию продолжать участие [в урегулировании] и подчеркнул, что Соединенные Штаты уделяют пристальное внимание прекращению атак ХАМАС и освобождению всех заложников»
– пресс-служба Госдепартамента США
Ранее президент Турции заверил, что Анкара приложит все усилия для разрешения конфликта в кратчайшие сроки.