Опубликовано: 13:40, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и ХАМАС к сдержанности на фоне эскалации. Ранним утром с сектора Газа был открыт огонь по территории Израиля. ХАМАС объявил о начале операции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на конгрессе Партии справедливости и развития призвал Израиль и ХАМАС не обострять обстановку.

"Призываю все стороны к сдержанным действиям и воздержаться от импульсивных шагов, которые обострят ситуацию"

- Реджеп Тайип Эрдоган

ХАМАС напал на Израиль

Сегодня утром сектор Газа открыл ракетный огонь по территориям Израиля, в результате чего погибли десятки человек, еще более 300 получили ранения.

ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и призвал палестинцев взяться за оружие. В свою очередь, Израиль объявил о начале мобилизации резервистов. Власти заявили, что ХАМАС начал войну против Израиля.