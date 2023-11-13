Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана встретился с генсеком «Хезболлах» в Ливане

Глава МИД Ирана встретился с генсеком «Хезболлах» в Ливане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Ирана провел встречу генсеком «Хезболлах». Стороны обсудили ситуацию в регионе.

Находящийся с визитом в Ливане глава иранского внешнеполитического ведомства провел встречу с генсеком «Хезболлах»

Стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, была затронута тема усилий, которые Ливан и Иран прикладывают для нормализации обстановки в Газе. В частности, проблема перемирия, на которое пошли власти еврейского государства и палестинские радикалы.

Ранее генсек «Хезболлах» проводил переговоры с делегацией ХАМАС.

 

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