Глава МИД Азербайджана провел переговоры с коллегой из Пакистана

Джейхун Байрамов встретился в Ханкенди с Мухаммадом Исхаком Даром. Стороны обсудили стратегическое партнерство Баку и Исламабада
Встреча состоялась в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Министры поговорили о стратегическом партнерстве Баку и Исламабада.
Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обсудили возможности расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.
Главы внешнеполитических ведомств уделили внимание роли активного политического диалога и взаимных визитов, способствующие переходу отношений на высокий уровень.
Помимо этого, руководители МИД двух стран подчеркнули важность углубления сотрудничества в энергетической, транспортной и торгово-экономической областях.