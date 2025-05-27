Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана провел переговоры с коллегой из Пакистана

Глава МИД Азербайджана провел переговоры с коллегой из Пакистана
© Фото: МИД Азербайджана
Джейхун Байрамов встретился в Ханкенди с Мухаммадом Исхаком Даром. Стороны обсудили стратегическое партнерство Баку и Исламабада

Встреча состоялась в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Министры поговорили о стратегическом партнерстве Баку и Исламабада.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обсудили возможности расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Главы внешнеполитических ведомств уделили внимание роли активного политического диалога и взаимных визитов, способствующие переходу отношений на высокий уровень.

Помимо этого, руководители МИД двух стран подчеркнули важность углубления сотрудничества в энергетической, транспортной и торгово-экономической областях.

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