Глава МИД Азербайджана едет в Женеву

Опубликовано: 15:58, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководитель азербайджанского МИД отправился в Женеву. В рамках поездки Джейхун Байрамов примет участие в очередной сессии Совета ООН по правам человека.

В понедельник, 11 сентября, глава МИД Азербайджана отправился в Женеву. Об этом сказано в сообщении азербайджанского ведомства.

"В рамках визита запланировано выступление Байрамова на 54-й сессии Совета ООН по правам человека. Министр также проведет встречи с руководителями ряда международных организаций, в том числе отделения ООН в Женеве и других специализированных учреждений"

– МИД АР

Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства намерен поучаствовать в открытии комнаты "Азербайджан" в представительстве ООН в Женеве.