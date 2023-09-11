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Глава МИД Азербайджана едет в Женеву

Глава МИД Азербайджана едет в Женеву
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Руководитель азербайджанского МИД отправился в Женеву. В рамках поездки Джейхун Байрамов примет участие в очередной сессии Совета ООН по правам человека.

В понедельник, 11 сентября, глава МИД Азербайджана отправился в Женеву. Об этом сказано в сообщении азербайджанского ведомства.

"В рамках визита запланировано выступление Байрамова на 54-й сессии Совета ООН по правам человека. Министр также проведет встречи с руководителями ряда международных организаций, в том числе отделения ООН в Женеве и других специализированных учреждений"

– МИД АР

Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства намерен поучаствовать в открытии комнаты "Азербайджан" в представительстве ООН в Женеве.

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