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Россия может поставлять электроэнергию в Армению и Иран через Азербайджан

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Минэнерго РФ сообщили, что Россия может поставлять электроэнергию в Армению и Иран через Азербайджан. Там заявили, что по данному вопросу уже ведутся переговоры.

Глава российского Минэнерго Николай Шульгинов сообщил о переговорах Москвы с Баку и Тегераном о поставках электроэнергии через Азербайджан в Армению и далее в Иран.

Он отметил, что сейчас Россия договаривается с Ираном и Азербайджаном об использовании действующей инфраструктуры, без нового строительства. По его словам, речь идет о поставках 300 МВт электроэнергии.

Шульгинов подчеркнул, что все участники проекта проявляют заинтересованность.

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