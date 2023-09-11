Орешкин: цены на нефть вырастут

Опубликовано: 10:28, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Орешкин предрек рост цен на нефтяном рынке. Этому будет способствовать то, что мировые запасы нефти сокращаются.

Мировые цены на нефть с большей вероятностью поднимутся, чем станут ниже, таким мнением поделился помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Если вы посмотрите на глобальный рынок, вы увидите, что запасы очень серьезно по нефти в мире сокращаются, это означает, что с текущего уровня они (цены) скорее даже будут расти, чем снижаться. Поэтому они устойчивы, и я уверен, что в будущем даже при сохранении текущих цен и более высоких цен будет пространство для увеличения добычи у ОПЕК+"

– Орешкин

В начале года фиксировалось снижение цен до $50-55, в настоящее время они пришли в норму и восстановились до $70-75, напомнил он.