РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Орешкин: цены на нефть вырастут

Орешкин: цены на нефть вырастут
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Орешкин предрек рост цен на нефтяном рынке. Этому будет способствовать то, что мировые запасы нефти сокращаются.

Мировые цены на нефть с большей вероятностью поднимутся, чем станут ниже, таким мнением поделился помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Если вы посмотрите на глобальный рынок, вы увидите, что запасы очень серьезно по нефти в мире сокращаются, это означает, что с текущего уровня они (цены) скорее даже будут расти, чем снижаться. Поэтому они устойчивы, и я уверен, что в будущем даже при сохранении текущих цен и более высоких цен будет пространство для увеличения добычи у ОПЕК+"

– Орешкин

В начале года фиксировалось снижение цен до $50-55, в настоящее время они пришли в норму и восстановились до $70-75, напомнил он.

Россия и ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении нефтяного экспорта

Россия и ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении нефтяного экспорта

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1095 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version