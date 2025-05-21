Вестник Кавказа

Глава МАГАТЭ совершит визиты в Россию и Украину

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Рафаэль Гросси приедет в Россию и Украину на следующей неделе. Глава МАГАТЭ посещал страны в начале февраля.

Руководитель Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитами в Россию и на Украину на следующей неделе.

Как сообщает пресс-служба Агентства, он совершит поездки в Россию и Украину в рамках регулярных контактов для обеспечения ядерной безопасности во время конфликта.

Стоит добавить, что глава МАГАТЭ в последний раз посещал Россию и Украину в начале февраля. Ранее он заявлял о намерении в ближайшие дни приехать в Москву и Киев.

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