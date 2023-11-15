Глава Госдепа США обсудил с премьером Катара эскалацию в Газе

Энтони Блинкен провел беседу с главой катарского правительства. Стороны обсудили необходимость деэскалации в секторе Газа.

Госсекретарь США Блинкен провел переговоры с главой правительства Катара, в ходе которых стороны обсуждали ситуацию вокруг Газы. Стороны подчеркнули необходимость деэскалации.

Также в ходе разговора Блинкен поблагодарил собеседника за те усилия, которые осуществляет Катар для освобождения заложников и достижению гуманитарного перемирия.

Со своей стороны премьер-министр Катара выразил приверженность усилиям по восстановлению мира в регионе.