Вестник Кавказа

Глава Госдепа США обсудил с премьером Катара эскалацию в Газе

Глава Госдепа США обсудил с премьером Катара эскалацию в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Энтони Блинкен провел беседу с главой катарского правительства. Стороны обсудили необходимость деэскалации в секторе Газа.

Госсекретарь США Блинкен провел переговоры с главой правительства Катара, в ходе которых стороны обсуждали ситуацию вокруг Газы. Стороны подчеркнули необходимость деэскалации.

Также в ходе разговора Блинкен поблагодарил собеседника за те усилия, которые осуществляет Катар для освобождения заложников и достижению гуманитарного перемирия.

Со своей стороны премьер-министр Катара выразил приверженность усилиям по восстановлению мира в регионе.

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