Вестник Кавказа

Глава фонда ОМС схвачен на Ставрополье – его подозревают в мошенничестве

Глава фонда ОМС схвачен на Ставрополье – его подозревают в мошенничестве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупное мошенничество раскрыто в Ставропольском крае. Подозреваемым по делу проходит руководитель краевого фонда ОМС. Мужчина задержан и заключен под стражу.

Глава фонда ОМС по Ставропольскому краю арестован, его подозревают в мошенничестве, сообщает региональное управление МВД.

Мужчина был задержан в Москве полицейскими и сотрудниками ФСБ.

"Он обвиняется в крупном мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в составе организованной группы"

– МВД

В полиции отметили, что в квартирах директора фонда и членов его семьи, расположенных в Москве и Ставрополе, были осуществлены обыски. В результате правоохранители изъяли деньги.

Следствие предварительно установило, по какой схеме совершалось мошенничество. Глава фонда вместе с сообщниками в 2021 году, в течение более чем полугода, с января по август, вписывали в финансовые документы заведомо ложную информацию о том, что реабилитационный центр Ставрополья якобы оказывал определенные медуслуги по полисам ОМС.

В итоге преступникам удалось похитить минимум 47 млн рублей, что оценивается как особо крупный размер.

Директор фонда был задержан и арестован, ему предъявлено обвинение.

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