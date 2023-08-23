Геленджик начнет принимать яхты в 2026 году

Опубликовано: 10:25, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К 2026 году порт кубанского Геленджика сможет принимать морские яхты со всего мира – к этому сроку строители планируют сдать морскую часть возводящейся здесь марины.

Уже через два года, у 2026 году, на Черноморском побережье в кубанском Геленджике заработает специально оборудованная стоянка для морских яхт - марина, где смогут пришвартоваться экипажи маломерных судов со всего мира, пишет "РБК Краснодар".

Правда, для строительства инфраструктуры яхтенного порта потребует еще года – полностью строительство завершится в 2027 году, передает "АиФ-Юг".

Впрочем, первые яхты смогут швартоваться в новом порту уже к концу следующего, 2024 года, поскольку морская часть порта будет создаваться поэтапно, и причал заработает в первую очередь.

Параллельно будут построены южный и северный молы, сделаны берегоукрепление и система локальных очистных сооружений – работы на этом этапе завершатся уже к концу текущего 2023 года.

Обойдется строительство "Геленджик Марина" в 100 млрд рублей.