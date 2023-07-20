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Узбекистан будет пользоваться морскими портами Грузии

Порт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Узбекистан сможет пользоваться складами и терминалами в портах Грузии. Это позволит нарастить поставки по морю и поспособствует развитию экономики.

Терминалы в грузинских портах станут доступны Узбекистану, соответствующий меморандум подписан в Тбилиси во время визита узбекистанской делегации.

Узбекистан сможет арендовать или же построить собственные терминалы и склады в черноморских портах Грузии. Документ о взаимопонимании двух стран в сфере транспорта подписали глава грузинского Минэкономразвития Леван Давиташвили и глава Минтранса Узбекистана Илхом Махкамов.

Узбекистан по итогам 2022 года перевез почти 865 тыс тонн продукции через грузинские порты. Новый уровень сотрудничества позволит нарастить морские поставки.

Отметим, грузинские власти планируют в этом году дать старт строительству глубоководного порта Анаклия - это "проект века", который не раз откладывался. Сегодня возможности портов страны, основным из которых является грузовой порт в Поти, ограничены так как они не могут принимать большие суда. Его появление позволит Грузии присоединиться к "Новому Шелковому пути".

Грузия реанимирует &quot;Тбилисский форум Шелкового пути&quot;

Грузия реанимирует "Тбилисский форум Шелкового пути"

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