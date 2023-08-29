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Геленджик горит на 1,5 га

Геленджик горит на 1,5 га
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Природный пожар полыхает в Геленджике: огнем охвачена сухая трава. Также горит часть близлежащего лесного массива. Ведется борьба с возгоранием.

Экстренные службы Краснодарского края проинформировали о возгорании природном пожаре в Геленджике, где на площади в 1,5 га полыхает сухая трава.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Геленджик, микрорайон Куприянова Щель, улица Речная"

– пресс-служба МЧС РФ

В ведомстве уточнили, что пламя уже захватило близлежащий лес.

В настоящее время на месте работают спасатели, ведутся работы по тушению пожара. Было решено подключить к борьбе с огнем вертолет Ми-8. Также на месте работают около пяти десятков человек личного состава и несколько десятков единиц техники.

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