На Ставрополье вспыхнул крупный природный пожар

Опубликовано: 17:39, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Природный пожар охватил 2 тыс кв метров в Георгиевском округе Ставропольского края. На месте работают спасатели.

В понедельник, 28 августа, в Георгиевском округе Ставропольского края вспыхнул крупный природный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Восточнее поселка имени Тельмана горит сухая растительность на площади 2 тысячи квадратных метров, угрозы распространения огня нет"

– пресс-служба

Случай возгорания подтвердил глава округа Андрей Зайцев. Он подчеркнул, что леса горят в трех станицах – Александрийской, Лысогорской и Незлобной. На месте работают пожарные.