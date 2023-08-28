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На Ставрополье вспыхнул крупный природный пожар

На Ставрополье вспыхнул крупный природный пожар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Природный пожар охватил 2 тыс кв метров в Георгиевском округе Ставропольского края. На месте работают спасатели.

В понедельник, 28 августа, в Георгиевском округе Ставропольского края вспыхнул крупный природный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. 

"Восточнее поселка имени Тельмана горит сухая растительность на площади 2 тысячи квадратных метров, угрозы распространения огня нет"

– пресс-служба 

Случай возгорания подтвердил глава округа Андрей Зайцев. Он подчеркнул, что леса горят в трех станицах – Александрийской, Лысогорской и Незлобной. На месте работают пожарные.

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