На Ставрополье вспыхнул крупный природный пожар

Природный пожар охватил 2 тыс кв метров в Георгиевском округе Ставропольского края. На месте работают спасатели.
В понедельник, 28 августа, в Георгиевском округе Ставропольского края вспыхнул крупный природный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Восточнее поселка имени Тельмана горит сухая растительность на площади 2 тысячи квадратных метров, угрозы распространения огня нет"
– пресс-служба
Случай возгорания подтвердил глава округа Андрей Зайцев. Он подчеркнул, что леса горят в трех станицах – Александрийской, Лысогорской и Незлобной. На месте работают пожарные.