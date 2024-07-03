Юрий Газинский стал игроком "Краснодара". Ранее футболист выступал за "черно-зеленых". Последним клубом в карьере полузащитника был "Урал".

Футболист Юрий Газинский вернулся в "Краснодар", сообщает пресс-служба кубанской команды.

Полузащитник перебрался в стан "черно-зеленых" на правах свободного агента. Он будет защищать цвета "быков" на протяжении одного сезона.

Последним клубом в карьере Газинского был екатеринбургский "Урал", за который он отыграл два года и забил три мяча.

Стоит отметить, что хавбек с 2013 по 2022 годы выступал за "Краснодар". Он отыграл 282 игры и отметился 14 голами и 27 результативными пасами.