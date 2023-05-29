Газ взорвался в доме в Ингушетии

Взрыв газа прогремел в частном доме в селении Яндаре в Ингушетии. Пострадали два человека. Они находятся в больнице.
Два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в селе в Ингушетии.
"В 07.32 мск в понедельник поступило сообщение, что в Назрановском районе в селении Яндаре в частном одноэтажном жилом доме произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего возгорания. В результате пострадали два человека, среди которых один ребенок"
– пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ингушетии
В экстренном ведомстве уточнили, что пострадавшие госпитализированы.