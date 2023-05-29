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Газ взорвался в доме в Ингушетии

Газ взорвался в доме в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Взрыв газа прогремел в частном доме в селении Яндаре в Ингушетии. Пострадали два человека. Они находятся в больнице.

Два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в селе в Ингушетии

"В 07.32 мск в понедельник поступило сообщение, что в Назрановском районе в селении Яндаре в частном одноэтажном жилом доме произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего возгорания. В результате пострадали два человека, среди которых один ребенок"

– пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ингушетии

В экстренном ведомстве уточнили, что пострадавшие госпитализированы.

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