Власти Ингушетии потратят на автомобили для себя 33 млн рублей

Опубликовано: 13:13, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парламент Ингушетии собирается закупить 12 автомобилей. На них из бюджета республики выделено 33 млн рублей.

На новые автомобили для парламенте Ингушетии выделено 33 млн бюджетных рублей. Стартовал прием заявок на конкурс на сайте госзакупок.

Требования республиканского Народного Собрания к транспортным средствам следующие:

мультимедийная система с ЖК-экраном,

подогрев передних сидений,

камера заднего вида,

автоматическая коробка передач.

Всего парламенту потребовалось 12 машин. Речь идет о новых современных легковушках.