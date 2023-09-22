Гарибашвили рассказал о пользе выдаваемых Саудовской Аравией электронных виз грузинам

Грузинские граждане будут получать электронные визы для посещения Саудовской Аравии. Они будут выдаваться на один год
Введение электронной визы поможет Грузии и Саудовской Аравии нарастить турпоток. Такое заявление на сегодняшних переговорах с главой Минтуризма королевства сделал премьер-министр Грузии.
Ираклий Гарибашвили поблагодарил саудовское руководство за решение предоставлять гражданам Грузии электронные визы. Они будут выдаваться на год, но позволят пребывать в королевстве максимум 90 дней в году.
"Как отметил глава правительства, туризм является быстрорастущим сектором грузинской экономики, а королевство Саудовская Аравия является стратегическим, привлекательным туристическим рынком для Грузии"
– администрация правительства