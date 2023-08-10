Электронная виза поможет гражданам Грузии поехать в Саудовскую Аравию

Опубликовано: 14:01, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Грузии сообщил о предоставлении гражданам страны электронных виз, которые захотят посетить Саудовскую Аравию. Власти продолжат работу над развитием отношений с Ближним Востоком.

Для туристической поездки в Саудовскую Аравию гражданам Грузии понадобится электронная виза, которую будут оформлять в электронном формате, сообщает пресс-служба МИД Грузии.

"Саудовская Аравия приняла решение, и в ближайшее время не только граждане и жители Саудовской Аравии смогут беспрепятственно въезжать в Грузию, но и граждане Грузии смогут беспрепятственно въезжать в Саудовскую Аравию"

- МИД Грузии

В ведомстве подчеркнули, что власти страны работают над развитием отношений со странами Ближнего Востока. Там заявили, что такая виза прослужит для туриста один год и позволит пребывать в Саудовской Аравии в течение 90 дней.

В МИД отметили, что путешественники смогут приобрести визу по прибытии. Данный подход, как добавили в Тбилиси, очень важен для отношений Грузии и Саудовской Аравии.