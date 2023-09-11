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Новый отель 5* на Иссык-Куле построит Азербайджан

Новый отель 5* на Иссык-Куле построит Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Отель категории "пять звезд" через три года будет открыт на Иссык-Куле. Реализацией проекта занимается азербайджанская компания.

Азербайджанский инвестор возведет на озере Иссык-Куль в Киргизии крупный пятизвездочный отель.

Соглашение между Баку и Бишкеком заключено на 49 лет с возможностью продления. Согласно договоренности, азербайджанская сторона получит в пользование 17 га земли на Иссык-Куле. На этой территории будет возведет отель категории 5 звезд. Строительство должно завершиться за три года. Киргизская сторона отвечает за инфраструктуру.

Гостиничный комплекс создаст новые рабочие места в регионе, по соглашению, 70% сотрудников будут набраны среди местных жителей. Пятизвездочный отель на 10 лет будет освобожден от налогов.

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