Новый отель 5* на Иссык-Куле построит Азербайджан

Опубликовано: 12:58, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отель категории "пять звезд" через три года будет открыт на Иссык-Куле. Реализацией проекта занимается азербайджанская компания.

Азербайджанский инвестор возведет на озере Иссык-Куль в Киргизии крупный пятизвездочный отель.

Соглашение между Баку и Бишкеком заключено на 49 лет с возможностью продления. Согласно договоренности, азербайджанская сторона получит в пользование 17 га земли на Иссык-Куле. На этой территории будет возведет отель категории 5 звезд. Строительство должно завершиться за три года. Киргизская сторона отвечает за инфраструктуру.

Гостиничный комплекс создаст новые рабочие места в регионе, по соглашению, 70% сотрудников будут набраны среди местных жителей. Пятизвездочный отель на 10 лет будет освобожден от налогов.