Гарибашвили озвучил приоритеты бюджета Грузии на 2024 год

Грузия стала альтернативой пути между Европой и Азией, и определять приоритет нового бюджета страны на 2024-й год будет развитие инфраструктуры, рассказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Принятый сегодня правительством Грузии окончательный вариант бюджета на 2024-й год будет нацелен на развитие инфраструктуры, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Почти 6,7 миллиарда лари будет в целом потрачено на инфраструктуру, и большая часть из этого – бюджет министерства регионального развития, также траты заложены и в бюджеты других министерств"

– Ираклий Гарибашвили

Такие средства позволят решить вопросы по осуществлению важных проектов в этом направлении, а именно - сокращение времени в пути сразу по нескольким направлениям, в частности, продолжить строительство трассы Восток-Запад, завершить строительство более безопасной дороги в направлении России и построить глубоководный порт Анаклия, цитирует премьера Sputnik Грузия.

Также будет развиваться инфраструктура туризма в стране – будут развиваться автовокзалы, грузинские курорты, а также создаваться новые туристические объекты для международных путешественников, добавил Гарибашвили.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня правительство Грузии утвердило итоговый вариант госбюджета на следующий год, активная работа над которым велась последние несколько месяцев.