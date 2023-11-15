Власти Грузии определились с бюджетом страны на 2024 год

Правительство Грузии утвердило итоговый вариант госбюджета на следующий год. Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр республики.
Ираклий Гарибашвили акцентировал внимание на том, что активная работа над ним велась последние несколько месяцев.
"Сегодня мы рассматриваем окончательный вариант бюджета, над которым активно работали последние три месяца с парламентом, с каждым из министров по отдельности прошли все те инициативы, которые мы осуществим в 2024 году"
– премьер-министр
Он отметил, что в 2024 году номинальный ВВП прогнозируется на уровне 86 млрд лари ($31,7 млрд). Уровень экономического роста при этом составит 5%, а дефицит – 2,5%.
Гарибашвили также поведал, что расходная часть бюджета в итоговом варианте стала больше на 165 млн лари (примерно $60,8) и составит 28,7 млрд лари (примерно $10,6 млрд).