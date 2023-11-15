Власти Грузии определились с бюджетом страны на 2024 год

Члены грузинского парламента утвердили окончательный вариант бюджета на следующий год. Работа над ним велась на протяжении последних нескольких месяцев.

Правительство Грузии утвердило итоговый вариант госбюджета на следующий год. Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр республики.

Ираклий Гарибашвили акцентировал внимание на том, что активная работа над ним велась последние несколько месяцев.

"Сегодня мы рассматриваем окончательный вариант бюджета, над которым активно работали последние три месяца с парламентом, с каждым из министров по отдельности прошли все те инициативы, которые мы осуществим в 2024 году"

– премьер-министр

Он отметил, что в 2024 году номинальный ВВП прогнозируется на уровне 86 млрд лари ($31,7 млрд). Уровень экономического роста при этом составит 5%, а дефицит – 2,5%.

Гарибашвили также поведал, что расходная часть бюджета в итоговом варианте стала больше на 165 млн лари (примерно $60,8) и составит 28,7 млрд лари (примерно $10,6 млрд).