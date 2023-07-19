Гагра вошла в топ-10 популярных мест отдыха у россиян

Самый популярный курорт Абхазии Гагра вошел в десятку самых популярных направлений для отдыха в отелях в июне 2024. Рейтинг составил сервис Tvil.ru.

Абхазская Гагра стала одним из наиболее востребованных среди россиян курортов для отдыха в отелях, список топ-10 мест составил сервис Tvil.ru.

Рейтинг актуален на июнь 2024 года.

Гагра заняла в нем 10-е место. Средняя стоимость ночи в гостинице в Гагре составляет 3692 рублей. Туристы, как правило, предпочитают проводить там неделю.

Лидер списка – Сочи. В топ-3 также вошли Анапа и Санкт-Петербург.

В целом в перечне больше всего курортов Краснодарского края. Кроме Сочи и Анапы, это Геленджик, Кабардинка и Ейск. Крым представлен Ялтой и Феодосией. Фигурирует в рейтинге и Москва.

Напомним, в начале мая сообщалось, что отдых в Абхазии станет самым бюджетным пляжным направлением на лето 2024. Провести отпуск на море в Абхазии обойдется дешевле, чем в Сочи и даже чем в Дагестане.