Гагра вошла в список бюджетных направлений для отдыха в апреле

Где россияне планируют недорого отдохнуть в апреле? Наиболее востребованы курорты на Черном, Азовском и Каспийском море, в том числе Гагра в Абхазии.

Гагра попала в список популярных бюджетных направлений для отдыха в апреле 2024 года у российских туристов.

Дешевле всего в апреле отдых обойдется в Адлере - в среднем 2 тыс рублей за ночь, в Ейске сутки проживания в апреле стоят менее 2,1 тыс рублей, в Евпатории - 2,1 тыс рублей. Также популярными и доступными направлениями в середине весны оказались Евпатория, Феодосия, Каспийск, Судак, Севастополь, Алушта и Гагра.

Отдых на абхазском курорте стоит за сутки в среднем 2,5 тыс рублей. Чаще всего туристы бронируют жилье на пять дней.

Единственным популярным и недорогим направлением вне южных морских курортов в этом месяце оказался Иркутск, но там путешественники обычно бронируют отели всего на две ночи, каждая из которых обходится в 2,45 тыс рублей.