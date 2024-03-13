Курорты Абхазии стали вторыми по популярности у россиян

Выбирая летний отдых за рубежом, россияне все чаще засматриваются на курорты Абхазии – по популярности у россиян черноморские пляжи страны опередили курорты Египта, ОАЭ и Таиланда, заняв второе место по популярности после Турции.

Курорты Абхазии набирают все большую популярность у россиян, которые планируют провести летний отпуск за рубежом, сообщили в интернет-магазине туров Travelata, проанализировав бронирования на лето.

По данным турагентства, страна не просто вошла в топ-5, куда россияне бронируют летние турпутевки, а заняла по числу ожидаемых визитеров второе место после Турции, опередив Египет, ОАЭ и Таиланд.

Несмотря на сильно выросшую стоимость летнего отдыха, лидирует у россиян все же Турция, хотя недельный отдых на двоих в отеле "все включено" в стране обойдется путешественникам в среднем в 275 тыс рублей. Очевидно, Абхазия все же подкупает россиян относительной дешевизной, хотя цены здесь тоже выросли.

Так, отдых на двоих на неделю в середине июля в гостиничном комплексе Heliopark Gora Bagrata в Сухуми обойдется всего в 104 тыс рублей, а в апартаментах Жемчужина на 1-й линии – в 110 тыс рублей. Правда, прошлогодний средний чек был на 20-25 тыс рублей "скромнее".