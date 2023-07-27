Футболисты из Казахстана не улетели в Грузию из-за санкций против РФ

Опубликовано: 3:07, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Антироссийские санкции стали препятствием на пути игроков казахстанского "Актобе" в Грузию, на квалификационный матч Лиги конференций УЕФА. Тбилиси отказался впускать самолет.

Футболисты клуба "Актобе" не смогли вовремя вылететь в Кутаиси на игру с "Торпедо" из-за того, что их авиакомпания оказалась в "черном" списке ЕС. Соответствующее заявление распространило грузинское Агентство гражданской авиации.

Спортсмены должны были отправиться в Грузию на игру квалификации в рамках Лиги конференций, запланированную на четверг. Однако грузинская сторона не дала разрешения на посадку воздушного судна в Кутаиси.

"Согласно первоначальной заявке, чартерный рейс должна была выполнить российская авиакомпания UVT AERO, которая находится под санкциями и находится в черном списке ЕС. Кроме того, на воздушное судно, на котором планировался прилет, наложено ограничение производителя"

– ведомство

В итоге выход все же был найден. Рейс совершит перевозчик из Казахстана – SCAT Airlines. Прилет в Кутаиси запланирован на 08:45 тбс.

В "Актобе" заявили, что согласовали проведение рейса со всеми инстанциями заранее, о том, что его совершит российская авиакомпания, Тбилиси был поставлен в известность заранее.