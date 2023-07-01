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Грузия впервые попала под антироссийские санкции

Грузия впервые попала под антироссийские санкции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Флагманская авиакомпании Грузии Georgian Airways оказалась под антироссийскими санкциями. Перевозчик внесен в черный список, который подписал президент Украины.

Грузинская Georgian Airways вместе со своим основателем Тамазом Гаиашвили попала под санкции Украины после возобновления прямых полетов с Россией.

Авиакомпания будет числиться в черном списке на протяжении 10 лет. Т

Санкции для юрлиц, к которым относится и Georgian Airways, предполагают такие меры, как:

  • блокировка активов,
  • ограничение торговых операций,
  • меры во избежание вывода капитала.

Санкции Украины

В общей сложности президент Украины утвердил санкции против 192 человек и 291 юридического лица, среди которых белорусские, казахстанские и кипрские компании.

Возобновление прямых рейсов в Грузию

Напомним, ограничения на прямое авиасообщение, вместе с визовым режимом для жителей Грузии, отменил в мае российский президент.

Первый после возобновления рейс по маршруту Тбилиси - Москва выполнила именно Georgian Airways. Решение раскритиковала президент Саломе Зурабишвили: политик заявила о необходимости бойкота перевозчику. Впрочем, авиакомпания не осталась в долгу: Гаиашвили пообещал, что президент больше не сможет летать самолетами Georgian Airways, так как ее просто не пустят в салон.

Почему Грузия не введет санкции против России?

Почему Грузия не введет санкции против России?

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