Грузия впервые попала под антироссийские санкции

Грузинская Georgian Airways вместе со своим основателем Тамазом Гаиашвили попала под санкции Украины после возобновления прямых полетов с Россией.
Авиакомпания будет числиться в черном списке на протяжении 10 лет. Т
Санкции для юрлиц, к которым относится и Georgian Airways, предполагают такие меры, как:
- блокировка активов,
- ограничение торговых операций,
- меры во избежание вывода капитала.
Санкции Украины
В общей сложности президент Украины утвердил санкции против 192 человек и 291 юридического лица, среди которых белорусские, казахстанские и кипрские компании.
Возобновление прямых рейсов в Грузию
Напомним, ограничения на прямое авиасообщение, вместе с визовым режимом для жителей Грузии, отменил в мае российский президент.
Первый после возобновления рейс по маршруту Тбилиси - Москва выполнила именно Georgian Airways. Решение раскритиковала президент Саломе Зурабишвили: политик заявила о необходимости бойкота перевозчику. Впрочем, авиакомпания не осталась в долгу: Гаиашвили пообещал, что президент больше не сможет летать самолетами Georgian Airways, так как ее просто не пустят в салон.