Вестник Кавказа

ФСБ РФ: 40 человек погибли, более сотни пострадали в теракте в "Крокус Сити Холле"

ФСБ РФ: 40 человек погибли, более сотни пострадали в теракте в "Крокус Сити Холле"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По данным ФСБ России во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек и свыше сотни пострадали.

По предварительной информации Федеральной службы безопасности РФ в результате теракта в концертно-выставочном зале "Крокус Сити Холл" погибшими числятся 40 человек и более сотни пострадавшими. 

Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комтета.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать все оперативные службы. Проводится эвакуация посетителей, штурм и тушение здания. 

Также сообщается, что в столичном метро введены дополнительные меры безопасности, проводится усиленный досмотр. 

Силовые структуры перекрыли все выезды из города и совершают проверки по всему МКАДу.

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