ФСБ РФ: 40 человек погибли, более сотни пострадали в теракте в "Крокус Сити Холле"

По данным ФСБ России во время теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек и свыше сотни пострадали.

По предварительной информации Федеральной службы безопасности РФ в результате теракта в концертно-выставочном зале "Крокус Сити Холл" погибшими числятся 40 человек и более сотни пострадавшими.

Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комтета.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать все оперативные службы. Проводится эвакуация посетителей, штурм и тушение здания.

Также сообщается, что в столичном метро введены дополнительные меры безопасности, проводится усиленный досмотр.

Силовые структуры перекрыли все выезды из города и совершают проверки по всему МКАДу.