Форум для предпринимателей Азербайджан-Татарстан примет Казань

Опубликовано: 22:44, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казань проведет бизнес-форум Азербайджан-Татарстан, который соберет представителей татарстанского и азербайджанского бизнеса. Цель мероприятия – наладить предпринимательские контакты между сторонами.

Бизнес-форум Азербайджан-Татарстан пройдет в Казани 28 апреля, сообщает пресс-служба союза "Торгово-промышленная палата Татарстана".

В мероприятии примут участие представители азербайджанской бизнес-сферы, которые готовы сотрудничать с организациями и компаниями из российского региона. Цель данного форума заключается в установлении тесных контактов между сторонами.

Стоит добавить, что Азербайджан на форуме представят работники в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, строительства и торговли, легкой промышленности, технологий и финансов.

Первый форум Азербайджан-Татарстан принял Баку. Он состоялся в ноябре 2022 года.