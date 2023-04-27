Россия и Азербайджан договорились о земле и о небе

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Главы министерств транспорта России и Азербайджана на встрече в Москве договорились активизировать сотрудничество между странами во всех его отраслях: автомобильной, железнодорожной и авиационной. Особое внимание было уделено развитию МТК Север-Юг.

В Москве прошла встреча министров транспорта России и Азербайджана.

В ходе переговоров Виталий Савельев и Рашад Набиев поговорили о развитии сотрудничества в автомобильном, авиационном и железнодорожном транспорте.

Одной из тем для обсуждения был проект договора об эксплуатации автомоста через реку Самур на территории КПП Яраг-Казмалар (РФ) - Самур (Азербайджан) пунктов выезда с российско-азербайджанской государственной границы.

Говоря о воздушном транспорте, стороны указали на важность наращивания числа рейсов и направлений.

Что касается железных дорог, что министры констатировали успешное сотрудничество в том числе в рамках МТК "Север-Юг". Объем железнодорожных перевозок по нему за 2022 год достиг 481 тыс т.

Подводя итог беседы, Савельев и Набиев выразили уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в области транспорта.

Встреча глав железных дорог

Переговоры в Москве провели накануне также глава РЖД Олег Белозеров и председатель Азербайджанских железных дорог Ровшан Рустамов обсудили вопросы сотрудничества.

РЖД

Они заявили о существенном росте перевозок по западному маршруту МТК "Север-Юг". Было озвучено, что объем перевозок за первый квартал вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом, контейнеров же было перевезено в пять раз больше.

Белозеров и Рустамов обратили внимание на работу по пограничным стыкам, указав на необходимость нарастить мощности железнодорожного пункта пропуска Самур (РФ) - Ялама (АР).

Кроме того, речь шла о том, что разумно было бы синхронизировать реконструкцию приграничных железнодорожных участков с обеих сторон.

Главы железных дорог отметили еще одно важное направление для сотрудничества, которое заключается во внедрении электронного обмена информацией о грузах.

Взаимные интересы России и Азербайджана

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, в чем интерес Азербайджана и России в расширении транспортного сообщения.

"Россия является главным торговым партнером Азербайджана в ненефтяном секторе. Россия – один из крупнейших рынков в нашем регионе и традиционный стратегический партнер Азербайджана, а с прошлого года еще и союзник. А сейчас, когда мировая экономика переживает кризисный период, мы еще больше заинтересованы в раскрытии транспортного потенциала с Россией", - сказал он.

"В наши дни России и Азербайджану взаимовыгодно расширять экономические возможности, усиливать промышленную кооперацию. А для промышленной кооперации необходимо создавать новые цепочки добавленной стоимости. Для этого стимулирующим фактором является транспортный коридор. Скоро летний сезон, для наших фруктов и овощей главным рынком является Россия, и львиная доля импорта в Азербайджан также приходит от российских компаний. Чтобы эффективно сотрудничать, нам нужно совершенствовать транспортную систему", - подчеркнул Эмин Гарибли.

"Уровень импортной инфляции в Азербайджане остается довольно высоким, сейчас он составляет 20%, и чтобы ее уменьшить, нужно снизить издержки транспортировки, для чего требуется применять новые технологии. Если сегодня мы не станем применять их активно, когда происходят новые технологические революции, то мы можем проиграть в конкурентной борьбе. Поэтому наш регион должен быть готов к вызовам и действовать соответственно", - призвал экономист.

Коридор "Север-Юг"

Эксперт обратил внимание, что Россия и Азербайджан являются самыми активными участниками проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг". "Мы видим, что из-за экономических санкций и других проблем в Иране проект не реализуется. Но региональное сотрудничество между Азербайджаном и Россией придаст проекту новый импульс. Мы знаем, что строительство определенного участка железной дороги Азербайджан взял на себя, а у России большие возможности как политические, так и экономические, чтобы завершить строительство ж/д-путей в Иране. Это одна из актуальных тем нашего взаимодействия и применения новейших технологий", - сообщил Эмин Гарибли.

"В условиях, когда вокруг нас сменяются политические и экономические парадигмы, все большую актуальность приобретает развитие отраслевых структур на региональном уровне. Проект "Север-Юг" необходимо реализовать и запустить, он обеспечит устойчивое развитие всех стран, участвующих в нем. Естественно, нужно уже сегодня вкладывать инвестиции, чтобы в будущем получать и создавать такой инвестиционный климат, который будет привлекать капитал в наш регион", - заключил он.