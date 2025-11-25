Фидан заявил о готовности сторон урегулировать конфликт на Украине

В МИД Турции считают, что Москва и Киев готовы прийти к мирному соглашению и урегулировать украинский конфликт. РФ пойдет на это на определенных условиях, подчеркнул Фидан.
В настоящее время Россия и Украина "более чем когда-либо" готовы к урегулированию конфликта, такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По словам Фидана, истощающий конфликт длится уже четыре года, и стороны "более чем когда-либо готовы заключить мир".
Глава турецкого внешнеполитического ведомстваотметил, что российская сторона, по всей видимости, "также готова согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях".
"Эта позиция доведена до украинской стороны, и мы участвуем в ее реализации в некоторых аспектах"
– Хакан Фидан
Урегулирование послужит также "созданию прочной стабильности для всей Европы", подчеркнул он в беседе с изданием Welt am Sonntag.