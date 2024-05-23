Евросоюз обсудит последствия закона об иноагентах в Грузии в июне

Главы министерств иностранных дел Европейского Союза намерены встретиться в начале лета, чтобы обсудить последствия принятия законопроекта об иноагентах. Министры планируют разработать дальнейшую стратегию в отношении республики.

Министры иностранных дел Евросоюза планируют провести встречу, на которой будет обсуждаться дальнейший план действий в отношении Грузии. Об этом сообщил глава МИД ЕС Жозем Боррель.

Он рассказал, что одной из тем встречи будут последствия принятии законопроекта об иноагентах в Грузии.

"Это будет первый момент, когда министры дадут оценку ситуации в Грузии. Очевидно, что правительство сходит с европейского пути, и министрам иностранных дел ЕС придется решать, что делать"

- Жозеп Боррель

Представитель европейской дипломатии отметил, что это будет не основная тема встречи.

В конце прошлого года республика получила статус кандидата в ЕС. Спустя полгода европейские власти выступают с заявлением о том, что Грузия может лишиться статуса после того, как закон об иноагентах вступит в силу.

Сегодня парламент Грузии должен преодолеть вето президента страны, которое она наложила на законопроект "О прозрачности иностранного влияния".