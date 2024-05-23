Закон об иноагентах в Грузии: вето планируется преодолеть сегодня

В Грузии сегодня ожидается важное событие: парламент соберется на пленарное заседание, чтобы преодолеть вето, которое президент наложила на закон об иноагентах.

Парламентское большинство в Грузии сегодня готово отменить вето президента, которое Саломе Зурабишвили наложила на скандальный закон об иноагентах.

Согласно Конституции, президент обязана была направить в парламент свои замечания, которые позволили бы прийти к компромиссному решению. Однако Зурабишвили официально заявила, что об изменениях речи быть не может, и включила в законопроект статью, предусматривающую аннулирование закона через день после того, как он вступит в силу.

На это в правящей "Грузинской мечте" обвинили президента в отказе от дискуссий и заверили, что закон будет принят, несмотря на вето.

"Безусловно, мы примем этот закон, мы преодолеем вето, потому что это необходимо для укрепления суверенитета нашей страны"

– депутат Рати Ионатамишвили

Если "Мечта" и ее союзник "Сила народа" преодолеют вето, то это будет означать одобрение первоначальной версии закона. Далее документ поступит на подпись спикеру парламента Шалве Папуашвили, после чего его опубликуют на сайте Законодательного вестника страны.

Протесты против закона об иноагентах

Голосование будет проходить на фоне непрекращающихся акций протеста. Сегодня митинг стартовал у здания парламента в 11.00 (10.00 мск). До вечера там запланированы три поочередных акции.

Протесты против закона об иноагентах в Грузии не прекращаются уже не протяжении полутора месяцев.

Что означает закон об иноагентах в Грузии?

Суть законопроект "О прозрачности иностранного влияния" заключается в доступности данных о внешнем финансировании НПО и СМИ. Это значит, что организации, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа, должны будут раскрыть этот факт, подав заявку на включение в особый реестр. Затем их обяжут каждый год подавать декларацию.