Европейский союз выступил против принятия закона об иноагентах в Грузии

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором призвал власти Грузии не принимать закон "О прозрачности иностранного влияния".
Он подчеркнул, что таким образом республика отрезает себе путь в Евросоюз, потому что положения закона не соответствуют европейским нормам.
"Сегодня парламент Грузии принял законопроект о "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении, несмотря на неоднократные призывы Евросоюза отказаться от этого закона и на массовые протесты. Это очень тревожное событие, окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям Евросоюза. <...> ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия законов, которые могут поставить под угрозу путь Грузии в ЕС, который поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии"
– Жозеп Боррель
Сегодня парламент Грузии принял законопроект о иноагентах в первом чтении.
Ранее против него выступила президент республики Саломе Зурабившили и оппозиционные силы.
Кроме этого, противники закона третий день проводят массовые протесты около здания парламента Грузии.
В прошлом году власти республики уже пытались принять законопроект, но процесс рассмотрения был приостановлен из-за волны митингов.