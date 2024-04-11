Вестник Кавказа

Европейский союз выступил против принятия закона об иноагентах в Грузии

Европейский союз выступил против принятия закона об иноагентах в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Евросоюза призвал Грузию не согласовывать закон об иноагентах, так как он может помешать евроинтеграции республики. По его словам, законопроект противоречит правилам ЕС.

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором призвал власти Грузии не принимать закон "О прозрачности иностранного влияния".

Он подчеркнул, что таким образом республика отрезает себе путь в Евросоюз, потому что положения закона не соответствуют европейским нормам.

"Сегодня парламент Грузии принял законопроект о "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении, несмотря на неоднократные призывы Евросоюза отказаться от этого закона и на массовые протесты. Это очень тревожное событие, окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям Евросоюза. <...> ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия законов, которые могут поставить под угрозу путь Грузии в ЕС, который поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии"

– Жозеп Боррель

Сегодня парламент Грузии принял законопроект о иноагентах в первом чтении.

Ранее против него выступила президент республики Саломе Зурабившили и оппозиционные силы.

Кроме этого, противники закона третий день проводят массовые протесты около здания парламента Грузии.

В прошлом году власти республики уже пытались принять законопроект, но процесс рассмотрения был приостановлен из-за волны митингов.

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