Европейский союз выступил против принятия закона об иноагентах в Грузии

Глава Евросоюза призвал Грузию не согласовывать закон об иноагентах, так как он может помешать евроинтеграции республики. По его словам, законопроект противоречит правилам ЕС.

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором призвал власти Грузии не принимать закон "О прозрачности иностранного влияния".

Он подчеркнул, что таким образом республика отрезает себе путь в Евросоюз, потому что положения закона не соответствуют европейским нормам.

"Сегодня парламент Грузии принял законопроект о "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении, несмотря на неоднократные призывы Евросоюза отказаться от этого закона и на массовые протесты. Это очень тревожное событие, окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям Евросоюза. <...> ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия законов, которые могут поставить под угрозу путь Грузии в ЕС, который поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии"

– Жозеп Боррель

Сегодня парламент Грузии принял законопроект о иноагентах в первом чтении.

Ранее против него выступила президент республики Саломе Зурабившили и оппозиционные силы.

Кроме этого, противники закона третий день проводят массовые протесты около здания парламента Грузии.

В прошлом году власти республики уже пытались принять законопроект, но процесс рассмотрения был приостановлен из-за волны митингов.