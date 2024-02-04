Вестник Кавказа
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Европе следует пересмотреть свою политику - Анкара

Европе следует пересмотреть свою политику - Анкара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции призвали Евросоюз пересмотреть свою политику в отношении Анкары. Там добавили, что отношения сторон нельзя приносить в жертву политическим расчетам некоторых стран.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан заявил, что Европе необходимо пересмотреть политический курс в отношении Анкары.

"Стратегически мыслящий ЕС теперь должен положить конец политике идентичности в своем подходе к Турции"

- Хакан Фидан

Министр подчеркнул, что отношения Турции и Европы нельзя приносить в жертву политическим расчетам некоторых государств.

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