Европе следует пересмотреть свою политику - Анкара

В Турции призвали Евросоюз пересмотреть свою политику в отношении Анкары. Там добавили, что отношения сторон нельзя приносить в жертву политическим расчетам некоторых стран.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан заявил, что Европе необходимо пересмотреть политический курс в отношении Анкары.

"Стратегически мыслящий ЕС теперь должен положить конец политике идентичности в своем подходе к Турции"

- Хакан Фидан

Министр подчеркнул, что отношения Турции и Европы нельзя приносить в жертву политическим расчетам некоторых государств.