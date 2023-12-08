Европа увеличила свои инвестиции в Казахстан

Европа стала самым крупным торговым и инвестиционным партнером для Астаны. За полгода страны ЕС вложили в экономику Казахстана свыше $5,2 млрд.

Казахстанский премьер Алихан Смаилов заявил, что Европа – самый крупный торговый и инвестиционный партнер для Казахстана. По его словам, за полгода страны ЕС вложили в экономику страны свыше $5,2 млрд.

Он отметил, что общий объем инвестиций из Европы в Казахстан достиг $175 млрд, а доля ЕС во внешней торговле Казахстана составляет порядка 30%.

Глава правительства РК подчеркнул, что с начала года общий товарооборот между Астаной и Евросоюзом составил более $34 млрд. Смаилов добавил, что данные цифры говорят о последовательном курсе на укрепление двусторонних связей.

Помимо этого, он сообщил, что сегодня в различных секторах экономики Казахстана трудятся свыше 3 тыс компаний из Европы.