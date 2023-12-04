Казахстан свяжет Россию и Китай новым маршрутом

Казахстан намерен развивать судоходство на реке Иртыш. Таким образом, республика планирует дополнительно соединить Россию и Китай.

Власти Казахстана планирует реализовать проект по возведению судоходного шлюза на реке Иртыш. Новый путь поможет связать Россию и Китай. Такое информацию озвучил глава министерства транспорта РК Марат Карабаев в ходе своего выступления на встрече правительства республики.

"Развитие транзитных возможностей трансграничной реки Иртыш. Это позволит соединить новым транспортным сообщением Россию и Китай. Для развития данного маршрута будет предусмотрено строительство нового судоходного шлюза в районе города Семей"

– Марат Карабаев

По данным министра возле поселка Тугыл будет возведен порт, от которого пойдет железнодорожная магистраль до госграницы с Китаем. Длина железной дороги составит почти 100 км.

Ожидается, что объем перевозимых грузов по новому пути, составит более 2 млн тонн.