Вестник Кавказа

Европа ополчилась на торговлю России и Турции

Европа ополчилась на торговлю России и Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еврокомиссия предложила ввести в отношении России новый, 17-й по счету пакет санкций, затрагивающий компании из Турции, Узбекистана, ОАЭ, Сербии и Вьетнама, пишет газета Financial Times.

Страны Евросоюза не оставляют попыток максимально ограничить торговлю России с дружественными странами – так, новый, уже 17-й по счету пакет рестрикций в отношении РФ, который намерена предложить Еврокомиссия, включает в себя компании из Турции, Узбекистана и Сербии, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

"Семнадцатый пакет санкций затрагивает более 20 новых компаний... Около десятка находятся в третьих странах, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнаме и Узбекистане"

- Financial Times

В новый санкционный пакет ЕС войдут физические и юридические лица, а также танкеры, однако из-за опасения разногласий самих европейских стран в него не будут включены новые наименования запрещенных для торговли товаров, передает РИА Новости.

При этом издание отмечает новые формулировки, которые пытается "протащить" Брюссель: в частности, в отношении некоторых компаний фигурирует фраза "за содействие России", пишет издание.

В России неоднократно заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал его антироссийских санкций, которые с каждым новым пакетом становятся все менее эффективными.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фоне экономического кризиса европейские компании стали высказываться за возобновление поставок газа из России, призывая заключить новые соглашения с "Газпромом". Так, за возвращение российских поставок "голубого топлива" выступают исполнительный вице-президент французской энергокомпании Engie Дидье Олло, глава TotalEnergies Патрик Пуйан, а также крупнейший кластер германского химпрома Leuna Chemical park. Причем решать этот вопрос в Европе призывают в экстренном порядке.

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