Вестник Кавказа

Трамп не исключил введения новых санкций против России

Трамп не исключил введения новых санкций против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает возможным установление новых антироссийских санкций, которые предполагают огромные пошлины для стран, пользующихся российскими энергоресурсами.

Американский президент Дональд Трамп рассматривает как возможный сценарий развития событий, при котором против России будут введены дополнительные – очередные – санкции. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NBC News.

Журналист спросил у главы государства, одобрит ли он установление пошлины в 500% на товары из стран, которые пользуются российскими энергоресурсами (включая нефть, газ и уран).

"Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира"

– Трамп

Президент подчеркнул, что США хотели бы, чтобы Москва и Киев согласились на сделку и подписали мирное соглашение. Он также выразил мнение, что стороны уже близки к нему.

Глава Белого дома пояснил, что Вашингтон стремится сохранить жизни людей и сберечь деньги, которые сейчас уходят на ведение конфликта на Украине.

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