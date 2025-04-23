Трамп не исключил введения новых санкций против России

Американский президент Дональд Трамп рассматривает как возможный сценарий развития событий, при котором против России будут введены дополнительные – очередные – санкции. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NBC News.
Журналист спросил у главы государства, одобрит ли он установление пошлины в 500% на товары из стран, которые пользуются российскими энергоресурсами (включая нефть, газ и уран).
"Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира"
– Трамп
Президент подчеркнул, что США хотели бы, чтобы Москва и Киев согласились на сделку и подписали мирное соглашение. Он также выразил мнение, что стороны уже близки к нему.
Глава Белого дома пояснил, что Вашингтон стремится сохранить жизни людей и сберечь деньги, которые сейчас уходят на ведение конфликта на Украине.