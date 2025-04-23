Вестник Кавказа

Между Путиным и Трампом может быть установлен прямой контакт - Кремль

Между Путиным и Трампом может быть установлен прямой контакт - Кремль
© Фото: администрация президента России
Прямой контакт между лидерами России и США возможно организовать при необходимости. Москва и Вашингтон восстановили все каналы связи, поделился Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможности установить между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прямой контакт.

Прежде всего представитель Кремля отметил, что российско-американский диалог налажен и продолжается.

"Мы имеем все необходимые каналы для диалога с Соединенными Штатами, они уже восстановлены, восстановлены. Поэтому процесс продолжается, он идет"

– Песков

Стороны могут установить прямой контакт российского и американского лидеров, диалог на высшем уровне показывает свою эффективность, отметил пресс-секретарь президента РФ.

"Прямой контакт на высшем уровне всегда эффективен и всегда помогает урегулировать те шероховатости, которые могут возникать на рабочем уровне, экспертном уровне. При необходимости этот прямой контакт будет установлен"

– Песков

Также представитель Кремля выразил надежду, что усилия Вашингтона по урегулированию на Украине принесут плоды, российская сторона готова к мирному процессу.

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