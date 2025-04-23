Между Путиным и Трампом может быть установлен прямой контакт - Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможности установить между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прямой контакт.
Прежде всего представитель Кремля отметил, что российско-американский диалог налажен и продолжается.
"Мы имеем все необходимые каналы для диалога с Соединенными Штатами, они уже восстановлены, восстановлены. Поэтому процесс продолжается, он идет"
– Песков
Стороны могут установить прямой контакт российского и американского лидеров, диалог на высшем уровне показывает свою эффективность, отметил пресс-секретарь президента РФ.
"Прямой контакт на высшем уровне всегда эффективен и всегда помогает урегулировать те шероховатости, которые могут возникать на рабочем уровне, экспертном уровне. При необходимости этот прямой контакт будет установлен"
– Песков
Также представитель Кремля выразил надежду, что усилия Вашингтона по урегулированию на Украине принесут плоды, российская сторона готова к мирному процессу.