Евро теряет позиции на открытии Мосбиржи

Опубликовано: 8:21, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Торги в среду на Мосбирже открылись со снижения евро. Доллар замер на отметке 81,45 рубля - так торги закрылись накануне.

Открытие торгов на Мосбирже сегодня не принесло изменений курсу доллара, курс евро немного опустился.

Доллар на старте торгов в среду остается на вчерашних позициях, он сохраняет курс, зафиксированный на закрытие торгов во вторник - 81,45 рубля.

Курс европейской валюты в начале биржевой сессии 19 апреля понизился на 16 копеек, до 89,23 рубля.

Китайский юань в среду открыл торги ростом на 1 копейку, сейчас юань стоит 11,85 рубля.

Иностранные валюты в последнее время растут относительно рубля. Ранее в ЦБ отметили, что обменный курс российского рубля в 2023 году будет не сдерживать, а подталкивать инфляцию.