Евро продолжает рост на утренних торгах

Сегодня на старте утренних торгов на Московской валютной бирже курс европейской валюты снова продемонстрировал рост, а вот доллар постепенно теряет позиции.

Сегодня на старте торгов Московской биржи евро снова идет вверх – европейская валюта "прибавила в весе" 14 копеек и сейчас торгуется за 101,32 рубля.

А вот доллар потерял целых 27 копеек и сейчас стоит ровно 91 рубль, передает ТАСС.

Немного "просела" и китайская национальная валюта – юань "полегчал" на 0,013 копейки, сейчас он стоит 12,747 рубля.