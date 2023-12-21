Доллар упал под давлением ЦБ

Курс доллара с учетом понижения его курса Центробанком в среду составит 1,7069 рубля. Евро и юань были понижены до 101,1178 рубля и 12,7937 рубля соответственно.

Согласно установленному ЦБ РФ статусу, курс доллара в среду составит 91,7069 рубля. Это ниже предыдущих показателей на 26 копеек.

Стоимость евро также были принудительно снижена, потери европейской валюты составили 46 копеек. В среду курс евро составит 101,1178 рубля.

Не остался в стороне и китайский юань, потеряв 4 копейки, его курс составил 12,7937 рубля.