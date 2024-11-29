Еще пять человек задержаны за участие в митингах в Тбилиси

Протестные акции в Тбилиси продолжаются уже целую неделю. Сегодня стало известно о задержании еще пяти участников митингов.

В Тбилиси задержали еще пятерых человек, участвовавших в массовых беспорядках на акциях протеста. Об этом рассказали в МВД Грузии.

"Установлено, что обвиняемые на проспекте Руставели в ходе акций не подчинялись и оказывали сопротивление сотрудникам министерства внутренних дел, а также активно участвовали в беспорядках и бросали в полицейских разные предметы"

– пресс-служба ведомства

Правоохранители провели обыски в домах обвиняемых. У них изъяли деньги, оружие, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещи.

Задержанным грозит 9 лет лишения свободы.