Вестник Кавказа

Акция протеста снова проходит в Тбилиси

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Протесты в Грузии не прекращаются - восьмой день оппозиционеры приходят к парламенту и устраивают акцию из-за решения властей по членству в ЕС. В эти минуты протестующие снова собираются в центре Тбилиси.

Очередная протестная акция начинается в грузинской столице в этот час.

Восьмой день подряд оппозиция протестует против решения принятого руководством страны по поводу членства в ЕС - переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз решено снять с повестки на четыре года. В ежедневных ночных акциях происходят стычки протестующих с силовиками, проводят задержания, травмы получают как протестующие, так и правоохранители, и журналисты.

Сегодня у здания парламента Грузии снова собрались сотни человек. Пока акция проходит спокойно. У боковых входов дежуря сотрудники полиции.

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