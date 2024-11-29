Акция протеста снова проходит в Тбилиси

Протесты в Грузии не прекращаются - восьмой день оппозиционеры приходят к парламенту и устраивают акцию из-за решения властей по членству в ЕС. В эти минуты протестующие снова собираются в центре Тбилиси.

Очередная протестная акция начинается в грузинской столице в этот час.

Восьмой день подряд оппозиция протестует против решения принятого руководством страны по поводу членства в ЕС - переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз решено снять с повестки на четыре года. В ежедневных ночных акциях происходят стычки протестующих с силовиками, проводят задержания, травмы получают как протестующие, так и правоохранители, и журналисты.

Сегодня у здания парламента Грузии снова собрались сотни человек. Пока акция проходит спокойно. У боковых входов дежуря сотрудники полиции.