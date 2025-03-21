Еще две зоны отдыха появятся на трассе Адлер - Красная Поляна

Федеральная трасса А-149 Адлер - Красная Поляна прирастет двумя новыми площадками для отдыха, которые будут построены на 22-м и 25-м ее километрах.

Новые зоны для отдыха планируется возвести на федеральной трассе А-149 Адлер - Красная Поляна, рассказали в пресс-службе ФКУ "Черноморье".

В организации уточнили, что соответствующий контракт уже подписан. Площадки появятся на 22-м и 25-м километрах трассы.

Зона на 22-м километре будет предназначена для кратковременной остановки автобусов с туристами. Благодаря особенностям проекта, на ней будут созданы переходно-скоростная полоса, а также тротуар, куда смогут высаживаться пассажиры.

Вторая площадка будет действовать на 25-м км, рядом с подъездной дорогой к поселку Кепша. На ней будут обеспечены условия для отстоя больших и малых автобусов, а также "легковушек". Появятся здесь тротуары и перила, скамейки и контейнеры для мусора, будут созданы газоны, смонтировано наружное освещение.